Celine Dion è malata, il video in lacrime: "Ho una malattia neurologica rara"

Celine Dion sta male. La cantante ha annunciato questa mattina in un video di soffrire di una rara malattia neorologica che causa dolori, spasmi muscolari e rigidità, e per questo motivo è stata costretta a cancellare i prossimi concerti, tra cui lo show in programma il prossimo 15 luglio a Lucca Summer Fest.

"È da tanto tempo che ho dei problemi di salute e non è facile per me affrontarli" spiega nel video pubblicato sui social, condividendo tutto con i suoi fan: "Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama 'Stiff-person syndrome'. Colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei". Celine Dion parla senza filtri, senza nascondere le emozioni: "Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa. Mi manca vedervi tutti, essere sul palco, esibirmi per voi. Do sempre il 100% quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione".

Cos'è la Sindrome della persona rigida

La Sindrome della persona rigida, diagnosticata a Celine Dione, è un disturbo neurologico che provoca una tensione incontrollata dei muscoli. Questa condizione alla fine lascia i malati come "statue umane" poiché blocca progressivamente il corpo in posizioni rigide, lasciando le persone incapaci di camminare o parlare. Non esiste una cura ma esistono trattamenti per rallentare la progressione.