Ucraina, Chef Rubio attacca i Maneskin. Damiano replica: "Per me doppia salsiccia"

Non a tutti è piaciuto il "Fuck Putin" gridato dai Maneskin al Coachella. Non è piaciuto agli haters della band, in particolare, che sui social hanno manifestato il loro disappunto tra tweet e messaggi indirizzati a Damiano David. A raccontarlo è lo stesso Damiano, che sul suo profilo Instagram ha deciso di replicare a tutti manifestando il suo sdegno: "Benvenuti in Italia", ha scritto il cantante. Che, a corredo del messaggio, ha pubblicato gli screenshot dei messaggi ricevuti. Compreso quello di Chef Rubio.

In particolare, Rubio ha attaccato i musicisti per per aver sottolineato solo la questione ucraina e non le altre guerre in corso in giro per il mondo. "In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià", ha esordito Rubio nel primo tweet. Il riferimento è ad una battuta fatta da Damiano nel corso del concerto al Coachella, dove ha sfoggiato le gambe chiedendo se c'era qualcuno che ne avesse di più belle. Secca la replica del cantante romano, che ha risposto con gli stessi toni, cioè in modo decisamente provocatorio: "Doppia salsiccia per me".

Una replica di fronte a cui Rubio ha contro-replicato, spiegando che gli sarebbe piaciuto che i Maneskin avessero scritto una canzone anche per Gaza, per la Palestina o per Israele, e non solo per l'Ucraina. "Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? - ha quindi insistito - Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi ma hai risposto come fanno i leghisti, i fascisti, i sionisti e il PD". Nessuna risposta da parte di Damiano.