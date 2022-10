I Coldplay tornano sul palco dopo i problemi di salute di Chris Martin: come sta il cantante

A tre settimane dallo stop forzato a causa dei problemi di salute di Chris Martin, che avevano fatto saltare i concerti previsti in Brasile - a Rio de Janeiro e San Paolo - i Coldplay tornano sul palco. Il frontman della band, colpito da un'infezione ai polmoni, sta bene ed è pronto ad affrontare il tour mondiale, partito ieri da Buenos Aires.

I fan di tutto il mondo, in apprensione per il loro idolo, tirano un sospiro di sollievo. Pur non essendoci più stata nessuna comunicazione sulle condizioni di salute del cantante, è bastato vederlo sul palco della città argentina per capire che il peggio è passato e l'infezione è stata curata nel migliore dei modi.

L'inno di protesta dei giovani iraniani

I Coldplay hanno suonato ieri sera a Buenos Aires "Baraye", l'inno di protesta dei giovani iraniani, la colonna sonora delle rivolte che infiammano la Repubblica islamica dalla morte di Mahsa Amini, dandone un'eco internazionale. Il concerto è stato trasmesso in streaming nei cinema di 81 Paesi, ma non in Iran. Il video, però, è stato diffuso sui social da alcuni iraniani che sono stati in grado di aggirare le restrizioni imposte dalle autorità. In Iran "i giovani, donne e uomini, stanno combattendo per la loro libertà, per il diritto di essere se stessi", ha detto Chris Martin sul palco. All'esibizione, che ha dato il via al tour mondiale della band britannica, è stato invitato l'attore iraniano esiliato in Argentina, Golshifteh Farahani, che ha cantato in farsi il brano diventato un inno.

Baraye, che significa "Per..." o "A causa di...", è stato scritto da uno dei musicisti più famosi in Iran, Shervin Hajipour, con versi tratti da 31 messaggi che i cittadini avevano postato online condividendo la propria miseria e dolore individuale. Nella canzone, intonata spesso durante le proteste, ci sono versi "per ballare per le strade", "per ogni volta che abbiamo avuto paura di baciare i nostri amati" e "per le donne, la vita e la libertà". Un brano diventato presto virale e che ha portato all'arresto del 25enne Hajipour, oltre che alla rimozione della sua canzone da Instagram. Le autorità ora lo hanno rilasciato, ma da allora non ha più parlato. Durante la performance di Farahani, sul palco è stato trasmesso il video originale di Hajipour mentre cantava.