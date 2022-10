"Grave infezione ai polmoni", paura per Chris Martin: i Coldplay sospendono il tour

Fan di tutto il mondo in apprensione per Chris Martin. Il frontman dei Coldplay costretto a fermarsi a causa di seri problemi di salute, come annuncia l'entourage della band inglese in un comunicato diffuso sui social. Nella nota si parla di "grave infezione ai polmoni" per cui è necessario per il cantante un periodo di stop.

Sospesi i concerti di Rio de Janeiro e San Paolo, il tour non riprenderà prima del 2023. "Con profondo rammarico siamo costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio e San Paolo fino all'inizio del 2023. A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris è stato messo sotto stretto ordine del medico di riposare per le prossime tre settimane" si legge nel comunicato in cui i componenti del gruppo si dicono "estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente" arrecati a chi aveva preso i biglietti e aggiungono: "Siamo grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris".

La band in queste ore è stretta intorno al suo leader: "Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l'ora di riprendere il tour il prima possibile. Accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto". Tanti i messaggi di affetto e sostegno che stanno arrivando a Chris Martin, atteso insieme al resto del gruppo anche in Italia, a giugno 2023, con tre date a Napoli e quattro a Milano.

Il comunicato ufficiale dei Coldplay