Christina Aguilera, il topless fa impazzire i social

Pioggia di like per l'ultimo bollente post Instagram della popstar

Capelli lunghi biondi, un paio di jeans e nient'altro. È una Christina Aguilera a dir poco inedita quella apparsa su Instagram, con due foto che hanno presto calamitato like.

Il topless Instagram

La popstar, 41 anni il prossimo 18 dicembre, ha pubblicato due bollenti immagini per lanciare il “Ladyland Festival” di New York, evento musicale che si terrà il prossimo 11 settembre e che ospiterà solo artiste donne. Tra le tante ci sarà anche Christina, sorprendentemente in topless per trainare l'evento.

20 anni dopo

Le due foto ad alto tasso erotico omaggiano la copertina di "Stripped", disco pubblicato dalla cantante nel 2002. Passati quasi 20 anni, Christina Aguilera è rimasta praticamente identica, perfetta come un tempo. Da oltre 10 anni la popstar fa coppia con Matthew Rutler, conosciuto sul set del film Burlesque e dal 2014 suo promesso sposo. Da questo amore è nata Summer Rain, secondogenita di Christina dopo Max Liron, nato dal naufragato matrimonio con Jordan Bratman.

Tra i tanti commenti al topless spicca proprio quello di Rutler, suo attuale compagno, che ha annunciato la sua presenza al Ladyland Festival: "Ummmmmm ci sarò. Soprattutto dopo aver visto questo!".