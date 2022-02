Claudio Baglioni positivo al Covid, saltano i concerti

Claudio Baglioni ha contratto il Covid. Il cantautore, dopo un'iniziale diagnosi di laringite, si è sottoposto al tampone ed è risultato positivo. Non si hanno ulteriori informazioni sul suo stato di salute, ma lo staff dell'artista ha assicurato sui suoi profili social che terrà aggiornati i fan nei prossimi giorni.

Saltano cinque date del tour, che avrebbero dovuto tenersi tra oggi e il 20 febbraio. Rinviato il concerto in programma stasera al Teatro Regio di Torino e anche quelli di Saint Vincent, Aosta, Cremona e Venezia, previsti subito dopo. I biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date, che verranno recuperate non appena Claudio Baglioni si sarà negativizzato. Seguiranno aggiornamenti sulle sue pagine social. Intanto il post è preso d'assalto dagli auguri di pronta guarigione.

Il post di Claudio Baglioni