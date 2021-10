Claudio Baglioni piange l'amico che non c'è più: "Se ho combinato qualcosa di buono è grazie a te"

La morte di Antonio Coggio, compositore e produttore musicale, lascia un vuoto in molti artisti italiani che devono parte del loro successo proprio a lui. In particolare è Claudio Baglioni a piangere non solo il grande professionista, ma anche l'amico che non c'è più.

Su Instagram il cantautore dedica a Coggio un pensiero pieno d'affetto e un pizzico di nostalgia: "Addio caro Tonino. Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un'ultima volta, quel ragazzo ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua grande amicizia - si legge nel post - Se, in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu. Te ne sarò sempre grato".

E' morto Antonio Coggio

Compositore e produttore discografico, Antonio Coggio è morto ieri, martedì 19 ottobre, all'età di 82 anni. Sono tante le canzoni che ha scritto, arrangiato o prodotto: oltre a 'Questo Piccolo Grande Amore', definita la canzone del secolo, e ai primi album di Baglioni, Coggio ha prodotto anche successi come 'Pensiero Stupendo' e 'Pazza Idea' di Patty Pravo. Per Mariella Nava era un caro amico di famiglia: "La sua vita è stata dedicata solo alla musica. E' stato veramente un mito - commenta la cantante - Una grande persona, generosa e amata da tutti davvero".

Il post di Claudio Baglioni per Antonio Coggio