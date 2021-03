È morto il dj Claudio Coccoluto

Lutto nel mondo del clubbing. È morto all'età di 59 anni Claudio Coccoluto. Dj italiano famoso nel mondo, si è spento martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. Combatteva da più di un anno contro una grave malattia. Cordoglio unanime nel settore musicale, tra i più colpiti dalla pandemia.

Coccoluto, protagonista della scena musicale da oltre quarant’anni, ha esordito dietro alla consolle alla fine degli anni Settanta come speaker dell'emittente locale Radio Andromeda. La fama arriva poi nel decennio successivo. In questi mesi di emergenza sanitaria e, dunque, di stop a club e discoteche, aveva continuato a tenere un filo diretto col pubblico attraverso i social network. L'ultimo post su Facebook risale al 7 febbraio, quando scrive: "E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica".

Chi era Claudio Coccoluto

Coccoluto comincia a fare il dj per hobby in tenera età, già a 13 anni, appassionandosi alla musica nel negozio di elettrodomestici del padre, a Gaeta, città di cui è originario. La passione diventa poi professione nel 1985, con il lavoro nei locali Seven Up di Gianola, a Formia, in provincia di Latina, fino all'approdo nella Capitale, all'Histeria, dove rifinisce il suo stile di musica elettronica definendolo variante "underground". Il Goa di Roma, fondato con Giancarlo Battafarano, diventa la sua casa.

La fama diventa presto internazionale. Coccoluto è il primo dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York. L'ultima pubblicazione risale al 2008 con l'album 'imusicselection5 - Vynil Heart'. Nel suo curriculum, anche la partecipazione attiva in politica: alle elezioni del 2006 si candida nel partito La Rosa nel Pugno. La sua biografia è ripercorsa nel libro 'Io, Dj', distribuito da Einaudi nel 2007.

Il cordoglio di amici e colleghi

Tanti i messaggi lasciati in rete da colleghi ed amici. "Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre - commenta Giancarlo Battafarano - Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me". E intanto Andrea Salerno, direttore di La7, chiede che venga reso giusto omaggio al dj in occasione del Festival di Sanremo alle porte.

"Aspettavo la mia prima figlia Margherita - scrive il conduttore radiofonico e televisivo Gabriele Corsi - Mi hai detto: 'Quando ti nasce un figlio cambiano i colori'. Non me lo dimenticherò mai. Poesia. Ciao Claudio". "Il maestro - fa eco la presentatrice Andrea Delogu - Un uomo che ha regalato la classe che mancava al mestiere del produttore e del dj. Un uomo che ha fatto la storia della musica elettronica".