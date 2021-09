Al bar un gruppo di ragazzi con handicap, Clementino si ferma e canta per loro

Il rapper, in Salento per girare un video, ha improvvisato uno show per i suoi nuovi amici

"Ieri sono stato con dei ragazzi speciali a fare il rap. Bellissima mattinata, siete fantastici", così Clementino racconta su Instagram una giornata piena di emozioni. Il cantante, che si trova in Salento per girare un videoclip, ha incontrato un gruppo di ragazzi con handicap e si è fermato con loro, improvvisando un concerto.

Come è andata lo spiega un suo amico: "Oggi prima di andare sul set facevo colazione con Clemente e al tavolo accanto al nostro c'era un gruppo - ha scritto sui social il collaboratore del rapper - Lui ha preso la cassa e ha iniziato a cantare per loro. Ci si è commossi dopo pochi minuti". Il resto si può vedere nei video condivisi da Clementino, che si è divertito a rappare e coinvolgere i suoi nuovi amici, emozionati di far parte dell'inaspettato show, tutto per loro. Un gesto di grande generosità che ha commosso i presenti: "Solo applausi per te che non sei un personaggio ma un vero artista e una persona speciale con un cuore immenso - ha scritto un altro amico - Esempio vivente di talento, cultura, umiltà e umanità. Grazie per essere quello che sei". Foto di gruppo e poi tutti a casa con quello che resterà uno dei ricordi più belli. A Clementino, invece, il premio per l'artista più vero.

I video condivisi da Clementino