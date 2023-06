Chris Martin blocca il concerto e chiede agli spettatori di togliere i telefoni: il video da brividi

Il concerto dei Coldplay a Napoli, allo stadio Maradona, è stato un vero e proprio evento. C'era grande attesa e le aspettative non sono state disilluse, anzi. Oltre ai vari omaggi a Napoli, tra frasi pronunciate in un napoletano maccheronico e Napul'è cantata in ricordo di Pino Daniele, non sono mancati momenti particolarmente toccanti come quando Martin ha fermato il concerto per chiedere ai 45mila fan di mettere via i telefoni.

Esattamente prima del ritornello di A sky full of stars, uno dei maggiori successi della band, la musica si è fermata, Chris ha smesso di cantare e ha chiesto ai presenti di levare gli smartphone: "Solo un secondo, mettete via i telefoni, adesso proviamo questa canzone un'altra volta, ma noi vorremo che suonasse davvero speciale per creare un legame con voi perché abbiamo trascorso dei giorni meravigliosi qui a Napoli, noi amiamo Napoli e i napoletani. Ci dispiace che ci siano voluti 25 anni per venire qui". All'improvviso lo stadio è piombato nel buio perché quasi ogni presente aveva in mano il cellulare e alla richiesta del cantante gli schermi sono stati bloccati e messi in tasca (ovviamente non tutti hanno seguito alla lettera le indicazioni e hanno ripreso il momento che è poi diventato virale sui social, in particolare su TikTok). Non è la prima volta che i Coldplay ai loro concerti chiedono intimità, se così può essere chiamata, ma sempre più spesso accade e parlando di artisti nostrani anche Achille Lauro, se vede troppe mani alzate che non applaudono ma che tengono in mano telefoni, chiede che siano posati.