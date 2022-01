Come sta Red Canzian dopo il ricovero: parlano il figlio e i Pooh

Come sta Red Canzian è la domanda che si pongono i fan del cantante dei Pooh, ricoverato da ieri a seguito di una infenzione al cuore. A rispondere all'apprensione dei sostenitori è oggi il figlio Phil Mer, figlio di Bea Niederwiese avuto dal secondo matrimonio, mentre i componente della band sono in prima linea ad augurare pronta guarigione allo storico compagno di vita.

Canzian, operato d'urgenza per una dissecazione aortica, ha lasciato nelle ultime ore la terapia intensiva del Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato per qualche giorno in via precauzionale. Mentre resta ricoverato nel reparto di cardiologia ed è alle prese con la terapia farmacologica, a fare chiarezza sulle sue condizione, seppur con la massima cautela, è il figlio: "In questo momento difficile - scrive su Facebook - la cosa che gli potrebbe fare più piacere è sapere che in tanti volete venire a teatro a vedere la sua opera pop, che ha curato in ogni dettaglio negli ultimi 2 anni: il progetto più importante della sua vita, dopo quello ormai concluso con i Pooh".

Non sono mancati messaggi di vicinanza degli altri componenti della band. C'è anche Roby Facchinetti a dare rassicurazione ai fan. "Ciao a tutti - fa sapere via social - Sto ricevendo moltissimi vostri messaggi dove mi chiedete notizie sulla salute di Red. Red ha avuto una forma infiammatoria molto seria, che grazie a Dio ha superato benissimo. Ora avrà bisogno di un periodo di convalescenza perché possa ritornare molto presto alla sua meravigliosa vita di sempre. Caro Red, hai dimostrato ancora una volta di essere un vero guerriero, ti abbracciamo forte. Ti vogliamo bene".