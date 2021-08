Il concerto senza regole di Salmo a Olbia, Selvaggia Lucarelli: "Un'ingiustizia per chi rispetta le regole" / VIDEO

Lo aveva annunciato e ha mantenuto la parola. Salmo ha organizzato il concerto per sostenere i cittadini sardi colpiti dagli incendi che hanno devastato ettari di verde, colture e allevamenti. Aveva parlato della sua idea a fine luglio scrivendo su Instagram: "Tutta la zona di Oristano è stata devastata dalle fiamme, ci sono famiglie che hanno perso il lavoro, pastori in difficoltà, che hanno perso il bestiame e non possono lavorare. Hanno bisogno di noi, hanno bisogno di aiuto. Quindi facciamo così, organizziamo un live e una raccolta su internet, non so se ce lo faranno fare, ma noi lo faremo lo stesso e vi farò sapere quando".

Il concerto di Salmo a Olbia

Salmo per stare vicino alla sua Sardegna ha donato 10mila olivi, ma come aveva annunciato, ieri sera ha organizzato un concerto, le informazioni erano poche e sono state annunciate direttamente il giorno del live. Contro l'evento sono state mosse molte, moltissime, critiche a causa del mancato rispetto delle regole anti covid (distanziamento, mascherine...).

L'evento è durato circa un'ora e si è svolto sotto la ruota panoramica di Olbia e dalle storie che lo stesso Salmo ha condiviso è facile osservare come nessuno stesse indossando la mascherina e che il distanziamento era solo un lontano ricordo.

L'attacco di Selvaggia Lucarelli

Su Twitter la giornalista ha attaccato la scelta di Salmo di organizzare il concerto gratuito a Olbia. Nel tweet che ha condiviso si vede una storia pubblicata dallo stesso rapper in cui si vedono centinaia di fan senza mascherina e tutti accalcati.

Io non sto più neanche a discutere l’opportunità di fare o non fare, ma non si può ignorare la profonda ingiustizia nel vedere che nei concerti c’è un mondo di persone che si sbatte per rispettare le regole e poi assiste a questo (Salmo a ieri a Olbia, concerto gratuito).

La lettera allo Stato di Salmo

Prima di iniziare a cantare il rapper ha parlato ai fan accusando il "Signor Stato" di non far ripartire la musica a differenza di quanto successo con lo sport. La sua lettera è terminata con l'invito a vaccinarsi, ma ciò è in contrasto con le modalità scelte per il suo spettacolo:

"Io stamattina non sapevo che fare e ho scritto una lettera allo Stato italiano. Caro signor Stato vorrei ricordarle che quasi tutti i settori lavorativi in Italia sono ripartiti. L'unico settore dimenticato da Dio e dallo Stato è quello dell'arte e dello spettacolo. Non possiamo fare i concerti. Ci hanno detto di fare i live con poche persone, tutti distanziati e seduti. Signor Stato noi vogliamo alzarci e saltare. La musica, la cultura e l'arte sono importanti quanto lo sport. Dobbiamo fare di tutto per vaccinarci".