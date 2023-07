I fan al concerto di Taylor Swift hanno causato un terremoto di magnitudo 2.3

Taylor Swift non scuote solo le classifiche musicali di tutto il mondo, ma anche la terra. A Seattle, nello Stato di Washington, gli swifties, ossia i fan della cantante statunitense, hanno causato un'attività sismica pari a un terremoto di magnitudo 2.3 sulla scala Richter. È accaduto lo scorso 22 e 23 luglio, quando i fan si sono riuniti al Lumen Field per assistere al concerto della loro pop star preferita. A scriverlo è la Cnn, che cita le analisi della sismologa Jackie Caplan-Auerbach.

Come spiega la testata americana, l'eccesso di entusiasmo dei fan ha creato un'attività sismica pari a un terremoto di piccole dimensioni. Il fenomeno è già stato ribattezzato Swift Quake. La studiosa, che insegna geologia alla Western Washington University, ha anche pubblicato su Twitter le sue analisi, con il confronto delle onde sismiche registrate dai sismografi in occasione del Beast Quake, quando proprio a Seattle i tifosi della squadra di football Seattle Seahawks esultarono per il touchdown del running back Marshawn Lynch, durante una partita di playoff contro i New Orleans Saints. Un confronto che si è rivelato impari.

"Ho raccolto i dati di entrambi i concerti - ha detto Caplan-Auerbach, riferendosi alle performance di Taylor Swift al Lumen Field del 22 e 23 luglio -. Ho notato subito che c'era uno schema di onde praticamente identico". Tuttavia la sismologa ha osservato che l'attività sismica non è stata causata solo dall'entusiamo degli swifties, ma può essere stata influenzata anche da altri aspetti, come la musica, gli altoparlanti e il ritmo.