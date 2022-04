Concertone del Primo Maggio a Taranto: scaletta, cantanti, ospiti

L'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto torna dopo due anni di pandemia nel giorno della Festa dei lavoratori. L'annuncio è arrivato sulla pagina social dell'evento che ha elencato i cantanti e gli ospiti che si esibiranno sul palco allestito presso il parco archeologico delle mura greche di Taranto: "Non vediamo l'ora di rivedervi sotto il palco a sostenere gli ideali che dal 2013 rendono possibile questo evento, insieme a tutti gli artisti e attivisti che numerosi hanno risposto alla chiamata dei nostri direttori artistici Diodato Roy Paci e Michele Riondino e del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti", si legge nel post.

La manifestazione è interamente autofinanziata creata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, un gruppo di operai e cittadini formatosi a seguito del sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva del 2012.

Concertone del Primo Maggio a Taranto: cantanti e ospiti

A condurre il concertone saranno Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera che presentaranno i cantanti e gli ospiti pronti ad esibirsi dal vivo a titolo gratuito. Tra i big che si saliranno sul Parco Archeologico delle Mura Greche Gianni Morandi, Ermal Meta, Gaia, Zen Circus. E ancora: Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse.

Durante la giornata, sia nel dibattito della mattina sia negli interventi dal palco, saranno presenti rappresentanti di movimenti, associazioni e società civile. Tra loro Luisa Impastato, Aboubakar Soumahoro, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini, Riccardo Noury, No Tav, Fridays For Future, No Tap, Bianca Guidetti Serra, No Muos, Terra Dei Fuochi, Campagna per il clima fuori dal Fossile, i lavoratori di Civitavecchia, Falconara, Bergamo, Veneto, Alitalia, Cementir e i lavoratori della cultura e dello spettacolo.

Concertone del Primo Maggio a Taranto: i temi

La musica farà da amplificatore alla voce degli attivisti che interverranno dal palco per condividere e discutere dal vivo i temi politici intorno ai quali è nata la manifestazione: il lavoro, la giustizia sociale e ambientale, la parità di genere, la pace. "Da sempre l'Uno Maggio Libero e Pensante, oltre a denunciare situazioni insostenibili e inaccettabili, costruisce ponti, abbatte barriere, cancella confini, crea coesione, comunità e punta a cambiare la narrazione non solo di una città ma del Paese tutto", hanno spiegato i direttori artistici, promettendo che non mancheranno le sorprese".