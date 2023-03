Il rapper Costa Titch muore durante il concerto, i fan riprendono tutto: il video shock

Costa Titch, rapper sudafricano diventato famoso grazie a una sua canzone esplosa su TikTok - "Big Flexa" - è morto durante un concerto in Sudafrica. Il 28enne ha accusato un malore sul palco ed è caduto a terra, davanti al pubblico sotto shock che ha ripreso la drammatica scena.

Alcune persone della sicurezza si sono precipitate per soccorrerlo, provando a tirarlo su, ma il cantante tremava e scalciava, evidentemente in preda a una crisi convulsiva. In meno di un minuto è stato portato via dai bodyguards a braccio, nel backstage, ma a nulla sono serviti i soccorsi del personale medico presente. Costa Titch è morto poco dopo.

Non si hanno ulteriori notizie sulle cause del malore e del decesso, ma la famiglia ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono spesi per provare a salvargli la vita in quei tragici minuti: "In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di Costa Titch - hanno scritto in un post sui social - Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presenti durante le sue ultime ore". Su Twitter alcuni video del malore, girati dai fan, sconvolti per quanto accaduto davanti ai loro occhi.