Cristina D'Avena canta per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e scoppia la polemica

Nelle ultime ore Cristina D'Avena è finita nelle tendenze social per l'annuncio che la vuole ospite della festa di Fratelli d'Italia oggi, giovedì 15 dicembre, in Piazza del Popolo a Roma. "Dieci anni di amore per l’Italia" è il nome dato alla manifestazione che celebra l'anniversario della fondazione del partito di Giorgia Meloni, lanciato dall'attuale premier dopo la frattura con il Popolo delle Libertà il 21 dicembre 2012 insieme a Crosetto e La Russa.

Ma la presenza sul palco della manifestazione della regina delle sigle dei cartoni animati - alle ore 20.30 è previsto il suo concerto - non è piaciuta a molti, compresi i fan della cantante, che l'hanno tacciata di incoerenza per essere da sempre un'icona del mondo Lgbtq+ e una paladina dei diritti civili e poi aver acconsentito alla festa del partito di Giorgia Meloni. "Speriamo che nessuno spazio LGBTQ+ richieda più la sua presenza", "Se canti alla festa di un partito che vuole demolire i diritti della comunità LGBT+ poi non presentarti alle nostre serate o ad altre feste arcobaleno", "Cristina D’Avena che canta alla festa di Fratelli d’Italia non ce lo meritiamo" sono solo alcuni dei tweet pubblicati dopo la conferma della partecipazione di D'Avena.

In questo momento Cristina D’Avena è al centro dell'attenzione anche per il nuovo album di duetti con cui celebra i 40 anni di carriera durante i quali ha conquistato ragazzini e adulti di ogni generazione. Da parte sua, al momento, non è arrivato alcun commento né sulla sua partecipazione all'evento né in risposta alle critiche.

E andrà a fare compagnia anche lei a Lorella Cuccarini, mentre speriamo che nessuno spazio LGBTQ+ richieda più la sua presenza.#cristinadavena pic.twitter.com/ydLI2Yg544 — GeekQueer (@geek_queer) December 14, 2022

Cristina D'Avena ha fatto anche sigle buone. — Sgaragulp (@Sgaragulp) December 14, 2022