Il nuovo attacco dei Cugini di Campagna ai Maneskin (a ragione, stavolta)

Se in un primo momento sembrava abbastanza scontato che i Cugini di Campagna ci stessero "trollando" (sfottendo, ndr) per ottenere risonanza mediatica, il nuovo attacco della band ai Maneskin è posto su basi più solide. Per la seconda volta, infatti, i componenti della band romana ha indossato gli stessi abiti dei colleghi, tanto da meritarsi un secondo "rimbrotto" social: è accaduto ieri sera, agli Mtv European Music Awards 2021.

Una tutina paillettata a quadri è l'oggetto del contendere. Indossata in passato dal frontman Nick Luciani, è oggi sul corpo di Thomas Raggi, chitarrista. Con quella tutina, il musicista ha ritirato ieri un premio che ha fatto la storia, ovvero il premio nella categoria miglior gruppo rock agli Mtv European Music Awards 2021 di Budapest (superando avversari del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers). Ma, da parte dei Cugini dei Campagna, non c'è spazio per i complimenti: "Cari Maneskin - scrivono all'indomani sui social - Potevate venire nel nostro studio, vi avremo dato i nostri costumi ed avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro".

Il precedente

Non è chiaro se la decisione di indossare una tutina simile a quella di Nick sia una coincidenza oppure rappresenti la decisione dei Maneskin di stare al gioco e provocare i colleghi. Di certo c'è che già nelle scorse settimane i ragazzi avevano indossato una tuta a stelle e strisce già vista sui corpi dei Cugini. Se in quel caso si pensava ad una fatalità, adesso sembra che la questione sia diventata un divertissement per entrambe le parti.