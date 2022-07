Damiano David al Circo Massimo: "Fuck Putin" (e a chi non è d'accordo altre due paroline)

E' stato un concerto maestoso quello dei Maneskin ieri sera al Circo Massimo. Oltre 70 mila persone per la rockband romana - tra queste anche Angelina Jolie con sua figlia -, che si conferma un fenomeno musicale mondiale. Su un palcoscenico così importante Damiano David ha lanciato un messaggio forte contro la guerra in Ucraina.

"E anche se a qualcuno dà fastidio, continuiamo a urlarlo: Fuck Putin, fuck la guerra, fanculo i dittatori" ha gridato il frontman dal palco, scatenando gli applausi della folla umana presente. Dopo l'esibisione di 'Gasolina' Damiano ha ribadito il fermo 'no' della band al conflitto e a tutte le guerre: "E a chi non è d'accordo: Fuck!". Senza mezzi termini, come aveva già fatto poco tempo fa al Coachella. Ma nella loro città fa tutto un altro effetto.

Il concerto al Circo Massimo

I Maneskin si sono esibiti ieri sera nella loro città. Due ore di show, oltre 20 canzoni eseguite live, cominciando da 'Zitti e Buoni', passando per 'Chosen', 'Torna a casa', 'Coraline', 'Supermodel', fino a concludere con il bis di 'I wanna be your slave'. La band ha fatto ascoltare per la prima volta il nuovo singolo, ancora da concludere, a cui hanno dato il nome (probabilmente provvisorio) di 'Trastevere', proprio come omaggio a Roma.