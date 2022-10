Damiano David: "Ho una malformazione alle corde vocali, un buco"

Reduci da ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 e due menzioni agli Mtv Europe Music Awards 2022 - nelle categorie Best Rock e Best Italian Artis - i Maneskin sono tornati in Italia e stanno facendo il giro di radio e tv. Ieri sera ospiti a Che tempo che fa, oggi si sono raccontati su Rtl a W l'Italia.

"Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa" racconta la rockband che ha conquistato Sanremo e poi l'Eurovision. Damiano David, il frontman, fa una rivelazione mai fatta prima: "Le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo". Il cantante spiega meglio: "Per questo la mia voce è così, perché ci passa aria in mezzo". Una malformazione con cui è cresciuto, dunque, e che fortunatamente non ostacola la sua carriera musicale. Sempre Damiano parla dell'ultimo video – girato in Brianza – pare molto rischioso. "Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo".

Come si sono conosciuti Victoria e Thomas

Durante l'intervista spunta un dettaglio su come si sono conosciuti Victoria e Thomas: "Alle medie eravamo diversi. Sempre insieme. Lui non vuole che racconto questa cosa, lui è entrato in classe ed ha detto: 'Chi vuole comprare un coniglio' Faceva già business". Poi qualche dettaglio sulla loro alimentazione durante i concerti. "Lasagna. Humbuger", dice Thomas. "Prima di salire sul palco cose leggere", puntualizza Damiano. "La pizza sempre", aggiunge Victoria.

Il nuovo singolo e le due date negli stadi

Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo "The Loneliest", entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo. I Maneskin annunciano due speciali date negli stadi: all'Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023.