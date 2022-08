Damiano dei Maneskin canta in neomelodico napoletano: il video è virale

No, non è Lercio. No, non è un fake. E' virale su TikTok un video in cui Damiano dei Maneskin interpreta un brano neomelodico, guadagnandosi la viralità sulla piattaforma cinese. Nato a Roma e decollato insieme con la sua band verso la popolarità mondiale, grazie al successo ottenuto con Zitti e Buoni a Sanremo prima e all'Eurovision Song Contest poi, il frontman interpreta "Tutu Tatatà". "Tutu Tatatà" che è il nuovo singolo di Kekko Dany, uno degli artisti più seguiti della scena neomelodica partenopea e soprattutto dai social, dove la hit viene usata per video comici.

Quando si dice non dimenticare le origini, insomma. Centinaia di migliaia le visualizzazioni della clip, al termine della quale lo stesso Damiano scoppia in una fragorosa risata. Impossibile capire quale sia il live in cui il 23enne ha improvvisato lo sketch, poiché le immagini sono state diffuse da un account gestito dai fan di Ethan, altro componente del fruppo pop rock.