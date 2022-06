Bufera su Damiano dei Maneskin: l'occhiataccia alla fan in prima fila, poi le scuse

"Mi chiamo Alice, soffro di anoressia nervosa dal 2015. Sono tutt'ora ricoverata in una struttura ma il 23 giugno uscirò in permesso per andare al concerto dei Maneskin, che mi hanno aiutata tanto. Avrò il pit gold, tenterò la prima fila". Questo il post di qualche giorno fa di Alice, fan della rockband romana, a cui Damiano David aveva risposto: "Ci vediamo sotto palco". E sotto palco c'era davvero ieri sera, alla tappa di Lignano Sabbiadoro, con un cartellone che recitava così: "Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice".

Dopo il concerto la ragazza si è sfogata su Twitter, scrivendo di aver ricevuto un'occhiataccia dal frontman: "Sono la ragazza col cartellone di Coraline, so bene che l'hai letto - si legge nel tweet -. Volevo chiederti scusa se ti ho ferito in qualche modo visto la tua reazione brusca. Forse ho avuto aspettative troppo alte, ma sono uscita dall'ospedale apposta per voi e che ne so, un saluto, un cenno, me lo aspettavo. Però mi rendo conto che hai scritto sta canzone per Giorgia (Soleri, la fidanzata del cantante, ndr) e che le nostre patologie sono molto diverse. Scusa Damiano se ti ho ferito, davvero. Però siete stati fenomenali, bravissimi davvero! Grazie". Damiano ha risposto anche stavolta: "Scusa per l'occhiataccia, non era mia intenzione. Grazie di essere venuta".

Insomma uno scambio chiarificatore che ha lasciato Alice molto contenta. A imbufalirsi, però, sono centinaia di utenti su Twitter che criticano Damiano per questa presunta occhiataccia e lo accusano di non essere abbastanza grato ai fan. Lui non replica, ma Alice lo difende: "Ragà però non insultatelo Damiano". E ancora, davanti a tanta ferocia: "Tra un po' cancello il tweet, sto piangendo, mi sento una me***. Damiano è umano, non so neanche se ha sbagliato, volevo solo anticiparmi e scusarmi. Basta". La ragazza spiega che l'importante è che si è divertita e che è tutto chiarito con il suo idolo, poi conclude: "Chiedo scusa a tutti, per favore finiamola qui. Io il tweet l'ho scritto stanotte, ero delusa dopo il concerto e boh, non ho pensato alle conseguenze. Non ci pensavo neanche che Dami rispondesse, l'ho taggato perché volevo davvero scusarmi. Non voglio tutta sta me*** addosso a me e soprattutto a lui".