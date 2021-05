La bufala di Damiano dei Maneskin che "sniffa in diretta": come stanno davvero le cose

"Damiano sniffa in diretta", scrive qualcuno sui social. E' bufera sul cantante dei Maneskin (ieri trionfatori all'Eurovision). Lui stesso ha risposto però in conferenza stampa alle polemiche per un video virale in cui sembrava avesse sniffato qualcosa da un tavolino. Nessuna ombra, nessun caso. Ma andiamo con ordine.

Che cosa è successo? Durante lo spoglio dei dati i Maneskin erano quarti dopo il voto della giuria di qualità, ma grazie al televoto del pubblico supereranno a sorpresa Svizzera, Francia e Malta. Al momento della proclamazione, si vede Damiano che abbassa la testa verso il tavolo. Il gesto viene interpretato per alcuni come se stesse sniffando qualcosa.

L'accusa fa il giro dei social e viene intercettata persino da un giornalista scandinavo intervenuto durante la conferenza stampa. Lui nega tutto: "No cocaine, guys, please. I don’t do drugs", ovvero "Non era cocaina, ragazzi. Non uso droghe. Thomas ha rotto un bicchiere".

In effetti Damiano abbassa le mani tenendo entrambe le mani a pugno, agitandole: quasi un’esultanza, non una "pippata". Inoltre Il volto è troppo distante dal tavolino. Infine resta fermo nella stessa posizione per un secondo per poi rialzarsi di scatto. In una stories su Instagram le dichiarazioni ufficiali della band e la disponibilità ad effettuare evantuali test, non hanno nulla da nascondere:

We are really shocked about what some people are saying abount Damiano doing drugs. We really are AGAINST drugs and we never used cocaine. We are ready to get tested, cause we have nothing to hide. We are here to play our music and we are so happy about our Eurovision win and we wanna thank everyone for supporting us. Rock’n Roll never dies. We love you.

Traduzione: "Siamo davvero scioccati da quello che dicono alcune persone a proposito di Damiano che si droga. Siamo davvero CONTRO la droga e non abbiamo mai fatto uso di cocaina. Siamo pronti per essere testati, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo così felici della nostra vittoria all'Eurovision e vogliamo ringraziare tutti per averci supportato. Il rock'n roll non muore mai. Vi vogliamo bene".

Caso chiuso. Forse.