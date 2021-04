Grillo gate, Damiano dei Maneskin: "E' stupro anche se viene denunciato dopo"

Non si placa la bufera sollevata dal video di Beppe Grillo. Non solo politici, ma anche personaggi del mondo della musica e dello spettacolo condannano senza appello le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle, che si è appellato al garantismo nei confronti del figlio - indagato per violenza di gruppo - e ha sottolineato il ritardo con cui la presunta vittima ha denunciato.

"Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia" ha detto Grillo, scatenando le reazioni più dure. A prendere una posizione netta, sui social, anche Damiano dei Maneskin: "Non sono io il pubblico ministero e non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere - dice il leader della rock band romana in un video pubblicato tra le storie Instagram - Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così".

Damiano David non ammette tanta superficialità, specialmente su temi così importanti: "Ci sono persone, soprattutto donne, che si rendono conto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo - spiega ancora - Perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c'è un problema proprio di fondo e di educazione. Quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane. Almeno ai miei follower, ecco".

A tuonare contro Grillo anche il rapper Shade: "Quindi uno stupro di gruppo ha la data di scadenza? Se non lo denunci il giorno dopo non è più valido? - chiede pungente su Twitter - E io scemo che pensavo che certi traumi una persona facesse fatica anche solo a metabolizzarli. Strano perché poi le vittime vengono sempre ascoltate e mai chiamate bugiarde".

Il tweet di Shade