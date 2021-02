È morto Danilo Rustici, tra i fondatori della storica band degli Osanna

È morto Danilo Rustici, tra i fondatori degli Osanna, storica formazione musicale nata a Napoli agli inizi degli anni Settanta. Il musicista aveva 71 anni. Era ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, per un versamento addominale insieme ad altre problematiche, “ma è stato stroncato dal Covid-19”, scrive ll Mattino.

La notizia della morte di Danilo Rustici è stata data sui social anche da persone a lui vicine e ammiratori. Il fratello Corrado, anche lui musicista e chitarrista, ha condiviso su Facebook un toccante omaggio al fratello, scomparso il 26 febbraio. “C’è una vastità oltre i confini più remoti della mente. Quella vastità è la nostra dimora, quella vastità è noi stessi. Grazie per tutto quello che mi hai dato, per il genio che eri, per la tua visione. Grazie di tutto Fratellone, che io possa avere di nuovo la fortuna e l'onore di riconoscerTi in quella vastità dove siamo solo amore”, ha scritto Corrado Rustici.

Appena pochi giorni fa è stato presentato il documentario di Deborah Farina “Osannaples”, dedicato proprio agli Osanna che Danilo Rustici contribuì a fondare insieme all’amico Lino Vairetti.

Addio a Danilo Rustici degli Osanna. Il ricordo: "Uno dei più grandi chitarristi della scena prog-rock"

“La scomparsa di Danilo è per me davvero un grande dolore. Danilo era per me come un fratello e anche di più”, ha scritto Vairetti su Facebook, in un lungo post dedicato a Rustici, nel quale ha espresso condoglianze da parte di ttuti i membri degli Osanna storici e attuali alla sua famiglia, "a Corrado, Luca, Donatella, alla instancabile e straordinaria mamma Anna e le figlie Giada e Barbara”.