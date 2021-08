Salmo, Francesco De Gregori: "Non condannare, ma riflettere: in migliaia allo stadio ma limite ai concerti"

"Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole. Io gli sono comunque grato per aver richiamato l'attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all'aperto c'è un limite di 1000 persone sedute e distanziate". A scendere in campo al fianco del rapper di origini sarde è il principe dei cantautori italiani, Francesco De Gregori, che ha pubblicato un post sui social per dire la sua sulle polemiche scatenate dal live tenuto da Salmo venerdì a Olbia.

"A che serve allora il green pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica 'leggera' e per il nostro pubblico", aggiunge De Gregori.

Il caos Salmo

Il concerto di Salmo a Olbia, in Sardegna, è finito al centro delle polemiche durante l'ultimo weekend. E' stato lo stesso rapper a lanciare l'appuntamento su Instagram: "Ok ci siamo! Venerdì 13 agosto live gratuito in Sardegna. Vi comunicherò città e orario il giorno stesso. Non mancate". Promessa mantenuta: il concerto improvvisato e gratuito, in sostegno delle persone danneggiate dagli incendi, si è tenuto ieri sera al molo Brin e ha richiamato migliaia di giovani, in molti casi senza mascherina. Il mancato rispetto del distanziamento e delle altre norme anti covid ha mandato su tutte le furie molti colleghi, che lo hanno criticato duramente via social (su tutti, Fedez ed Alessandra Amoroso). La Procura di Tempio Pausania ha deciso di aprire un'inchiesta.