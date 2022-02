Quando Drusilla Foer predisse la vittoria dei Maneskin a Sanremo / VIDEO

Nel 2017 Drusilla Foer era uno dei giudici di StraFactor, insieme a Jack la Furia e Elio. Il trio aveva come compiti quelli di giudicare uno show parallelo con i migliori "talenti particolari" scelti tra chi aveva deciso di partecipare alle selezioni per X-Factor e di commentare, in separata sede, le live del programma.

Da questi retroscena spesso uscivano piccole perle di divertimento, tutti erano presi in giro, compresi i giudici (che nell'edizione 2017 erano Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e Levante). In uno dei video con i migliori momenti ecco che Drusilla Foer predice il futuro dei Maneskin.

"Perché è vestito?" esprimendo così il desiderio - che sarà poi esaudito - di molte persone che avrebbero voluto meno coperto il frontman della band e poi commentando una loro esibizione dice: "Ora arriva il sindaco di Sanremo e gli dà il premio ed è andata". Beh quattro anni dopo il sindaco di Sanremo ha veramente consegnato il premio al gruppo di giovanissimi rocker... coincidenze?