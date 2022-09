Boy George attacca Giorgia Meloni da Londra, poi cancella tutto: il tweet

Da circa dodici ore, ovvero da quando la vittoria di Giorgia Meloni è un dato di fatto, Boy George si sta scagliando via Twitter contro la leader di Fratelli d'Italia. Prendendo spunto dal racconto che i media internazionali stanno facendo della prossima premier, il cantante londinese sta sciorinando un attacco dopo l'altro, divenendo virale. "La democrazia italiana non ha bisogno di lezioni", fa notare qualcuno, spiegando che è comunque una bella notizia che a capo del governo in Italia ci sia per la prima volta una donna. "Tutti hanno bisogno di lezioni", risponde lui.

"Il burro non si scioglieva in bocca", ha scritto anzitutto Boy George ieri sera, condividendo la prima pagina della Cnn, che evocava chiaramente il paragone tra Meloni e Mussolini. Il senso del richiamo al "burro" è da ricercare in un duplice significato. Anzitutto, sarebbe stato proprio Mussolini a pronunciare la frase "volete burro o cannoni?" dal balcone di Palazzo Venezia poco prima della dichiarazione della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre "Il burro non si scioglieva in bocca" è un detto inglese, un proverbio che descrive qualcuno che appare pudico, innocente o sincero ma in realtà è scortese, subdolo o insincero, come racconta il Collins.

Ma gli attacchi di Boy George non finiscono qui. "Una storia modellata sulla lezione di Mussolini merita lezioni", risponde a chi gli dice di farsi da parte. Quindi accusa Meloni di omofobia. "Sento che sto diventando ancora più queerness. Mi rifiuto di ridimensionare la mia queerness", aggiunge. E ancora: "Ehi Giorgia Meloni, mio padre etero era violento, ma tu lo sosterresti e forse picchiare i bambini in nome del nucleo familiare tradizionale, ma due uomini o donne gay che allevano un bambino con amore incrollabile è sbagliato?". Tweet, quest'ultimo, che è stato poi cancellato.

Quindi la conclusione: "Il mondo può trasformarsi solo attraverso l'amore. La politica è solo gestione del negozio se non considera tutte le persone senza pregiudizi".