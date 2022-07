Elisa positiva al Covid, rinviati i concerti

Elisa è risultata positiva al Covid. I concerti previsti a Pistoia, questa sera nell'ambito di Pistoia Blues, e a Bologna martedì 12 luglio sono stati rinviati a data da destinarsi. I biglietti restano validi e appena possibile verrà reso noto quando saranno recuperate le due date.

Questo l'annuncio sul suo profilo Instagram: "La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco". L'artista per il momento non ha ancora comunicato personalmente con i fan tramite i profili social, ma lo staff assicura che le sue condizioni di salute sono buone.

E' la seconda volta che Elisa contrae il Covid. Lo scorso dicembre era stata costretta per lo stesso motivo ad annullare il raduno con i fan, saltando anche la partecipazione a Sanremo Giovani, dove Amadeus aveva annunciato i Big della 72esima edizione del Festival (dove si è classificata al secondo posto con la canzone 'O forse sei tu'). Elisa si è ritagliata un posto da protagonista tra i tormentoni di questa estate con il brano 'Litoranea', in cui è affiancata da Matilda De Angelis (qui la nostra classifica).

L'annuncio sul profilo Instagram di Elisa