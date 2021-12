Elisa positiva al Covid

Elisa è positiva al Covid. Ad annunciarlo è stato Amadeus nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, la finale dedicata agli emergenti, in onda mercoledì sera su Raiuno, a cui avrebbe dovuto partecipare anche la cantante, in gara tra i Big alla prossima edizione del Festival.

"Elisa non sarà in presenza domani a Sanremo Giovani, ha una forma leggera di Covid ed essendo positiva non può essere presente, faremo un collegamento Skype con lei" ha fatto sapere il direttore artistico, aggiungendo: "Per quanto riguarda i cantanti in concorso, in caso di Covid manderò il video della prova generale, non squalificherò il cantante". Come è accaduto nella scorsa edizione con Irama.

Elisa: "Sto bene, per fortuna è tutto ok"

Poco dopo Elisa ha voluto tranquillizzare i suoi fan su Instagram: "Ciao ragazzi. Volevo dirvi che sto bene, per fortuna è tutto ok - spiega in un video pubblicato tra le storie - Purtroppo abbiamo preso tutti quanti il Covid, per questo non abbiamo neanche potuto fare il raduno con il fanclub e mi è dispiaciuto un sacco, però purtroppo è successo. Stiamo tutti bene - fa sapere - lo abbiamo preso in forma leggera. Volevo rassicurarvi". In queste ore la cantante è stata sommersa di messaggi e conclude ringraziando tutti per l'affetto che sta ricevendo: "Grazie a tutti i miei amici e fan che si sono preoccupati per me. Grazie a Dio è tutto ok e presto potremo tornare in pista. Vi manco un grande abbraccio e presto tornerò a fare anche qualche storia, così ci teniamo compagnia".