Elisa, la toccante dedica per Emma e il papà durante il concerto: il video

Sono tanti gli amici e i colleghi che si stanno stringendo al dolore di Emma Marrone per la morte di suo padre Rosario, scomparso improvvisamente domenica sera a 66 anni. Sui social un'ondata di affetto e parole di conforto per lei, legatissima al papà.

Un gesto commovente è arrivato ieri da Taormina, dove si è esibita Elisa. Durante il concerto la cantante, grande amica di Emma dai tempi in cui erano entrambe coach ad Amici, ha voluto dedicare alcuni minuti di raccoglimento a lei e a Rosario, coinvolgendo il pubblico: "Ci sto pensando e non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei, alla sua famiglia - ha detto -. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima. E' un'amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l'Alleluja a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo. Un pensiero per lui e per la famiglia di Emma. Questo è per la mia sorellina".

Applausi e commozione nel pubblico, che si è unito al ricordo di Elisa. Un gesto bellissimo e significativo quello della cantante, che dimostra ancora una volta quanto è legata ad Emma e quanto è profondo e vero il loro rapporto.

La morte improvvisa del papà di Emma

Rosario Marrone è morto domenica sera all'improvviso. Non si hanno notizie precise sulle cause del decesso, ma si potrebbe ipotizzare un infarto o un malore fatale. Emma, che vive a Roma, si è messa immediatamente in viaggio per raggiungere la famiglia, con cui sta vivendo questo dolore nel massimo del riserbo. Emma e suo padre erano molto legati: fu lui a spingerla verso il mondo della musica e lei, come le stanno ricordando in molti in queste ore, lo ha reso orgoglioso.