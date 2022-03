L'intervista ad Elisa: "Il mio tour all'insegna della sostenibilità"

Mai prima d'ora un artista italiano si era spinto così oltre nel dimostrare che qualcosa di concreto per l'ambiente si può fare. Rendere il suo tour "back to the future" meno impattante e più eco-solidale, grazie alla collaborazione con music innovation hub e l'onu, è possibile.

Attuare cambiamenti radicali senza però togliere magia alla musica e ai concerti è l'obiettivo di Elisa che decide di optare per esempio per l'utilizzo di un solo tir e non più 6-7 per allestire palco e scenografia. Realizzare non un concerto e basta ma una vera experience in località che fanno riscoprire l'amore per la natura e la condivisione di spazi incontaminati e soprattutto piantare alberi.

Elisa svela i nomi dei primi tre artisti che collaboreranno al tour: Marracash, Rkomi ed Elodie. A proposito di Elodie, Elisa spoilera e conferma la sua presenza nell'ultimo singolo della cantante sia come voce che come penna. Il tour prevede oltre trenta date e inizia a fine maggio all'arena di verona. Toccherà Milano a Settembre.