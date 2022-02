Dopo Sanremo 2022: Elisa e Rkomi un legame che va oltre la musica

Sanremo si è concluso da soli tre giorni, ma i progetti dei protagonisti del Festival continuano e le collaborazioni si rinsaldano. Questo almeno è quello che è successo a Elisa e Rkomi, rispettivamente seconda e sedicesimo nella classifica finale.

I due avevano già collaborato per la canzone "Blu" nel 2019, ma come scrive Elisa "erano destinati a rincontrarsi" perché la loro non è solo un'affinità artistica. E così domani a mezzanotte esce il loro nuovo singolo: "Quello che manca".

I due cantautori hanno condiviso su Instagram una foto con questa bellissima descrizione:"Ci siamo conosciuti grazie a Blu, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro. Quello che Manca, fuori domani a mezzanotte".