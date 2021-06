Ddl Zan, Elodie contro il Vaticano: "Ringrazio i miei genitori perché non mi hanno battezzata"

Dopo Fedez e Vladimir Luxuria, anche Elodie Di Patrizi si schiera contro il Vaticano, che nelle ultime ore avrebbe chiesto formalmente al governo italiano di modificare il Ddl Zan poiché "viola il Concordato". "Oggi - dice in un video caricato tra le Instagram Stories - il ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata".

Non è certo la prima volta che l'artista romana di pronuncia in favore dei diritti LGBT e contro la Santa Sede. Qualche settimana fa, infatti, dopo il 'no' della Chiesa alle unioni gay, aveva scritto sempre sui social: "Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la 'benedizione' del Vaticano". E ancora, dopo che il senatore leghista Simone Pillon aveva dichiarato di non voler dare priorità a Palazzo Madama al ddl Zan, ovvero la legge che punta a inasprire le pene per il reato d'odio e violenza contro gli omosessuali, aveva digitato: "Indegni. Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica".

La nota del Vaticano contro il Ddl Zan

A presentare la nota verbale all'ambasciata italiana è stato monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede (in sostanza il ministro degli Esteri del Pontefice), secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera. È la prima volta che la Chiesa interviene durante l'iter di approvazione di una legge, esercitando le facoltà previste nei Patti Lateranensi. Con il ddl Zan il Vaticano teme una limitazione della libertà di aggregazione e di pensiero della comunità cattolica e per questo motivo chiede "che siano accolte le nostre preoccupazioni", poiché l'approvazione della legge "così com'è scritta potrebbe comportare rischi di natura giudiziaria".

Che cos'è il Ddl Zan

Il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia è stato approvato dalla Camera il 4 novembre 2020. Prende il nome dal relatore, Alessandro Zan del Partito democratico. Il testo prevede la reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a seimila euro nei confronti di chi commette o istiga ad atti di discriminazione, e prevede anche il carcere da 6 mesi a 4 anni nei confronti di chi istiga o commette violenza, o per chi partecipa a organizzazioni che incitano a discriminazione o violenza.