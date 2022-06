Emis Killa contro i fan: "Siete ricongli**iti", ma è una critica ai social

Su TikTok circola un video di Emis Killa durante un suo concerto, il video ha superato i 400mila mi piace ed è diventato virale sul social cinese. Durante un concerto in Umbria, a Città di Castello, il rapper si è concesso un'invettiva contro gli smartphone e i social prendendo prima di mira un fan e poi tutto il suo pubblico. Lo precisiamo subito non ha usato toni aggressivi e non ha veramente offeso nessuno.

Cosa ha detto Emis Killa ai suoi fan

"Mi stai registrando in questo momento? Ok, sì bravo ti voglio bene anch'io, ma ti voglio dire una cosa sei completamente rincogl**nito dal telefonino. Ti giuro, e lo vedo perché non stai neanche capendo che ca**o ti sto dicendo", così esordisce il rapper scagliandosi, in senso figurato, contro un ragazzo sotto il palco che lo stava riprendendo con il telefono. Dopo un attimo di pausa si rivolge a tutto il pubblico e continua: "Anche voi avete il telefono, vi vedo, siete sce*i pure voi allora, fate i bravi. E vi dirò di più raga sono un cogl**ne pure io che mentre suonavo ho chiesto che mi facesse dei video. Siamo tutti rincogl**niti con il telefonino, tutti, nessuno escluso".

"Perché è troppo facile - aggiunge - la sera ce ne andiamo a dormire e (passano) tre ore prima di addormentarci perché passiamo tempo a guardare le minc**ate su TikTok, qua e là. Questa è la solita roba per tutti". Ecco che poi Emis lancia una proposta al suo pubblico, non tutti però lo seguono: "Vi dico una cosa, se vogliamo sentirci dei fighi, per un minuto e mezzo mettiamo via tutti i telefoni, chi continua a tenere il telefono in mano anche dopo che l'ho detto non capisce veramente un ca**o". Quindi chiede a tutti, e più di una volta, di togliere il telefono e a chi non lo fa dice "fai schifo". "Fidati che ti diverti - assicura il rapper - il prossimo pezzo ve lo godrete come se foste nati negli anni '90 quando non c'era niente di tutta sta mer*a ve lo giuro, quindi chi mi segue bene, gli altri fanc*lo".