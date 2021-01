Emma e Alessandra Amoroso annunciano il primo singolo: "Abbiamo unito i nostri mondi"

Salentine, entrambe vincitrici di 'Amici' - a un anno di distanza - con la passione per la musica e la gratitudine per averla vista trasformare nel loro lavoro. Hanno tanto in comune Emma e Alessandra Amoroso, colleghe, amiche, e ora protagoniste del loro primo featuring.

Le due cantanti hanno annunciato su Instagram l'arrivo del singolo 'Pezzo di cuore', in uscita il 15 gennaio. Una canzone, ma soprattutto un regalo che si sono volute fare per la loro inossidabile amicizia. "Due ragazze completamente diverse l'una dall'altra - scrive Emma - due storie parallele, una passione in comune, la musica. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme. Pezzo di cuore è la nostra canzone, la vostra canzone! Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c'è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione".

Alessandra Amoroso: "Abbiamo ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava"

Al settimo cielo anche Alessandra Amoroso, che aggiunge nel post qualche altro tassello del loro legame: "Il tuo regalo per me, per noi! Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l'unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere... La musica. Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava! Grazie mio pezzo di cuore. Inizia la nostra avventura".

Una sorpresa inaspettata per i fan delle due artiste, che superata l'emergenza vorranno certamente far ascoltare la loro canzone insieme su un palco, dal vivo. Nel frattempo partirà la promozione in radio e in tv e non sarà difficile vederle nelle prossime settimane a 'C'è posta per te' (che riparte su Canale 5 sabato 9 gennaio), dalla loro mentore Maria De Filippi, che non si farà certo sfuggire l'occasione di presentare per prima il primo singolo dei suoi due fiori all'occhiello.