Emma, le toccanti parole per i genitori: "Tutte le volte che sono caduta mi avete detto 'rialzati'"

Il 29 marzo è una data importante per Emma Marrone. Quel giorno del 2010, 26enne, alzava al cielo il trofeo di Amici, iniziando così una carriera che sarebbe diventata presto costellata di successi. Oggi, 11 anni dopo, la cantante salentina ricorda quel momento magico e fa una dedica speciale ai suoi genitori.

Papà Rosario e mamma Maria l'hanno sempre sostenuta e incoraggiata a inseguire il suo sogno e questo Emma non può dimenticarlo: "Vi dedico tutto - scrive su Instagram, dove ha pubblicato una foto dei genitori a un suo concerto - Per tutte le cose che mi avete insegnato. Perché siete le mie radici e il mio cielo. Per i vostri occhi pieni di orgoglio. Perché tutte le volte che sono caduta, mi avete detto 'adesso rialzati'. Perché se oggi sono qui e sono quello che sono lo devo anche a voi. Perché prima di essere la Emma di tutti,sono la vostra Chicca. Vi dedico 11 anni di successi e anche di dolore e sacrifici. Vi dedico ciò che è la mia vita. Grazie mamma! Grazie Papà!".

Un altro grazie è per il suo pubblico, che la segue da tutti questi anni, e ovviamente anche per Maria De Filippi, che con il suo talent le ha dato la possibilità di fare questo lavoro. A lei la cantante dedicò delle bellissime parole l'anno scorso, sempre in occasione di questo anniversario: "Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio talento e a chi come lei ha sempre saputo guardare oltre".

