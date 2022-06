Malore fra il pubblico, Emma ferma il concerto: il video

Ore sotto al sole, con il caldo, poi il malore. E' accaduto ieri sera al concerto 'Una. Nessuna. Centomila' di Campovolo, a Reggio Emilia, dove una persona del pubblico si è sentita male. In quel momento sul palco c'era Emma Marrone, che si è accorta di quanto stava accadendo e ha immediatamente fermato l'esibizione per permettere all'ambulanza di passare.

"Ragazzi, date una mano alla sicurezza" ha detto, mentre riceveva gli applausi e i complimenti dei presenti. Poi si è sporta dal palco e ha portato una bottiglietta d'acqua, prima di tornare verso il microfono e riprendere a cantare. "Ve la rifaccio meglio, dai" ha detto, ricominciando da capo la performance. Il gesto è stato ripreso da migliaia di fan che hanno pubblicato il video sui social e per la cantante salentina l'ovazione è totale.

emma che interrompe il concerto per un ragazzo che si è sentito male

sei speciale emma ?#UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/n6IA31z4NS June 11, 2022

'Una. Nessuna. Centomila', raccolti quasi 6 milioni di euro

Un successo straordinario per il concerto 'Uno. Nessuna. Centomila', organizzato per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. L'incasso ha sfiorato i 6 milioni di euro e verrà devoluto a 7 strutture del Centro-Sud. Protagoniste dell'evento Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, ma insieme alle 7 cantanti sul palco si sono alternati tanti altri artisti, come Tommaso Paradiso, Diodato, Brunori Sas, Sottotono, Eros Ramazzotti, Caparezza e Coez. Tutti insieme per lanciare un unico grande messaggio contro la violenza sulle donne.