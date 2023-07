Emma manda via la security al concerto, è polemica ma lei replica: "Mi avreste detto che sono la solita montata"

Polemica social dopo un video pubblicato da Emma Marrone sul suo profilo TikTok, in cui si vede cantare tra la gente "Mezzomondo". La cantante si è allontanata dal palco per camminare tra i fan e cantare nel parterre insieme a loro, e appena si è resa conto che un ragazzo della sicurezza la stava seguendo per scortarla gli ha fatto segno di andare via. Un gesto secco - per molti "seccato" e "scortese" - che ha sollevato un polverone.

Dopo aver letto alcuni commenti velenosi, Emma - già protagonista di un botta e risposta con alcuni hater qualche giorno fa - ha replicato in un altro video: "Voglio sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l'ennesima polemichetta del giorno. Partiamo dal presupposto che dal momento 0 in cui sono arrivata a Porto Rubino le prime persone con cui ho fatto le foto sono stati proprio i ragazzi della sicurezza - ha spiegato - Ho fatto le foto con loro e con tutte le persone che mi hanno portato nel backstage: i loro amici, i loro figli e nipotini, con grande piacere. Allo stesso tempo più e più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicino alle persone, perché non c'è bisogno e perché mi fa piacere farmi le foto. Era una situazione tranquilla".

La cantante, dunque, ha sottolineato che non si è mai sentita in pericolo, spiegando ancora: "Quando sono andata in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro, quindi il mio 'andate andate, non c'è bisogno', era per dire che io ero tranquilla. Tanto se mi avessero scortato in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone. Quindi cattivi e incoerenti. Bacetti". Non solo criticoni, però. In tanti le dimostrano tutta la loro stima e il loro affetto: "Emma non devi dare spiegazioni - ha scritto un follower - Chi ha avuto modo di incontrarti conosce la tua umiltà e la tua disponibilità".