Emma: “Non ho tradito Maria De Filippi per 'X Factor', lei è orgogliosa di me”

Manca poco al debutto di Emma Marrone tra i giudici di ‘X Factor’. A partire dal 17 settembre la cantante - che dieci anni fa alzava al cielo la coppa della vittoria nel talent ‘Amici’ - siederà nella giuria del talent in onda su Sky Uno e Now Tv, ma la nuova avventura professionale non è né un tradimento di 'Amici' né il taglio del cordone ombelicale con Maria De Filippi.

"Nessuna delle due. Sono legata a Maria, mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto 'vai che ce la fai'. Per lei è motivo di orgoglio", assicura Emma in un'intervista al Corriere della Sera che è stata anche l’occasione per raccontarsi alla vigilia del debutto nel programma musicale.

Sul vincitore della prossima edizione di 'X Factor', Emma ha le idee chiare: "Sarà il concorrente che si dimostrerà più forte sul palco e con un progetto solido, uno senza paura di cambiare, malleabile, eclettico", ha affermato, scherzando poi sui suoi compagni di avventura Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton: "Sono sempre la prima ad essere pronta e mi tocca aspettarli per ore". Con chi collaborerebbe musicalmente? Con tutti e tre farebbe un featuring, ma se proprio dovesse scegliere sarebbe Manuel il candidato prescelto, “per una reminiscenza adolescenziale: ho visto molti concerti degli Afterhours, rock puro”, ha confidato.

Emma annuncia un nuovo singolo per arricchire 'Fortuna'

Su come sono cambiati i ragazzi che si presentano ai provini da quando 10 anni fa lei vinse 'Amici', Emma ammette: "Ai miei tempi la maggior parte aveva alle spalle esperienze live: matrimoni, pub, pizzerie... Adesso arrivano con i loro producer e videomaker, hanno le idee chiare su come si sta su Instagram, ma non si sono mai esibiti dal vivo. Quel pezzo di strada si è perso", dice l'artista che annuncia per fine agosto "un nuovo singolo per arricchire 'Fortuna'".

"Ho dentro un po' di rabbia perché non ho avuto modo di far vivere fino in fondo il progetto 'Fortuna'. Un coito interrotto. Come è accaduto a chi, in questi mesi, ha aperto un'attività o aveva in programma di sposarsi", dice parlando del tour spostato all'anno prossimo. "Il 25 maggio avrei dovuto festeggiare 10 anni all'Arena di Verona nel giorno del mio compleanno. Lo stesso giorno del prossimo anno all'Arena non si poteva fare, ma sarò a Firenze, città dove sono nata. Ci sono rimasta fino a 5 anni mezzo, giusto il tempo di prendere l'accento toscano e farmi prendere in giro una volta che i miei sono tornati a Lecce. Chissà se il sindaco Nardella, come mi aveva detto, mi darà le chiavi della città...", conclude. Quanto alla sua estate, le mete sono state decise: “Vacanze in Italia con amici. Una decisione pre-covid. Mi godo il mare italiano e tutte le cucine del Sud”.