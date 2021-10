Emma Marrone a Fedez: "Fede stai sereno". Ecco cosa è successo

Nel corso di Muschio Selvaggio, podcast che da tempo gestisce insieme a Luis Sal, Fedez ha ricordato un concerto di Emma Marrone che l’ha visto partecipare attivamente tra il pubblico. Parole che hanno indispettito un fan della cantante, via social. Ma andiamo con ordine.

Le parole di Fedez

“Non pensavo esistessero i concerti da seduto”, ha confessato Fedez ripensando a quel live. “Sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere”. “Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo, erano più robe pop, però balli comunque, non lo so”. Un ricordo che ha infastidito una fan di Emma.

“Sicuro di essere stato ad un concerto di Emma Marrone?”, ha risposto tale Elisa su Twitter, costringendo Fedez ad una contro-replica. “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? Emma aiutami tu”.

La replica di Emma

Marrone, chiamata in causa, è subito venuta in suo aiuto. “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga... state calmi. Non ha detto niente di male Un bacio a Fedez!”.

E il rapper, per mettere un punto definitivo a questa inattesa polemica social, ha così concluso: “Grazie! Il concerto era bello anche da seduto!”.