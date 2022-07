Emma Marrone terrorizzata per una cavalletta blocca il concerto: il video è virale

È diventato virale un video di Emma Marrone in cui la cantante blocca un suo concerto per l'invasione di palco da parte di una cavalletta. Marrone in preda al panico ha stoppato la musica e ha chiesto l'intervento di qualcuno affinché l'insetto venisse allontanato, ma non che venisse ucciso. Ovviamente il suo pubblico è scoppiato a ridere perché dall'esterno la situazione era molto divertente, ma Emma li ha fermati: "Non ridete perché panico… dove è andata? Non canto".

“Mi sento male, non vado avanti - ha aggiunto la cantautrice - La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto". Appena l'insetto è stato allontanato da "Silvano", Emma si rilassa e inizia a scherzare: "Ma l’avete vista? Sembrava un bambino. Ho pensato che fosse salito sul palco un bambino!".

Emma poi chiede scusa al suo pubblico ma spiega che la sua è una vera e propria fobia: "Io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette". Ovviamente questa affermazione è stata accolta con un lungo applauso e il concerto è potuto riniziare. Il video è diventato virale in queste ore, ma in realtà risale al 2021 durante il concerto a Torino di Real Brown, suo nome su Instagram, e sta facendo il giro di TikTok, Twitter e instagram.