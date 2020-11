Emma eletta personaggio dell’anno ai DMA 2020, Tiziano Ferro commosso: “Un onore, è mia amica”

Emma Marrone è stata eletta personaggio dell’anno nella quinta edizione dei Diversity Media Awards 2020, gli ‘Oscar dell’inclusione’ che premiano prodotti multimediali e personalità che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante della diversità. Ad annunciare emozionatissimo la notizia durante la diretta trasmessa in live streaming su tutti i canali di Diversity è stato Tiziano Ferro: “Mi commuovo perché è una mia amica, una donna piena di cuore e di altruismo. Un dono poterla chiamare amica”, ha premesso il cantautore prima di fare il nome della collega.

Pronta la reazione di Emma che ha ringraziato Tiziano per le sue parole e si è detta onorata di aver ricevuto un premio così importante che - ha detto - "è assegnato alla persona, non all’artista, e per me vale tantissimo". Poi la dedica ai genitori: “Se sono la donna che sono e per quello che mi hanno insegnato loro”, ha commentato Emma, estendendo il suo pensiero a quanti continuano a lottare per la loro libertà e i loro ideali.

Diversity Media Awards, cosa sono gli Oscar dell'inclusione

I Diversity Media Awards sono dei riconoscimenti che premiano prodotti mediali e personaggi distinti per una rappresentazione valorizzante della diversità. “E' stata un’edizione molto diversa dalle altre, ma siamo davvero felici del risultato", ha dichiarato Francesca Vecchioni, presidente di Diversity. "Abbiamo cercato di trasformare il limite di non poter realizzare un evento dal vivo con tutto il calore e la partecipazione che questo comporta, in opportunità: il digitale ci ha permesso di raggiungere e avere con noi anche amiche e amici lontani, e giocare ancora di più con la creatività".

Tra i premi assegnati, il Miglior Film Italiano è andato a "Mio fratello rincorre i dinosauri", la Miglior Campagna Pubblicitaria a "Love people, not labels". L'Influencer dell'Anno è Fumettibrutti, Miglior Prodotto Digitale invece "Profilo di Venti".