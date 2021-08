Enrico Ruggeri: "Al mio concerto senza green pass". Ma non è vero

Gaffe di Enrico Ruggeri. Questo pomeriggio su Twitter il cantautore ha annunciato che il suo concerto previsto per domani a Genova, precisamente al Porto Antico, si svolgerà senza l'obbligo di green pass per il pubblico ma garantendo l'ingresso a chi risulterà negativo al tampone. In molti però gli stanno facendo notare di esser rimasto vittima di uno scivolone sulla conoscenza della normativa: chi risulta negativo al tampone, infatti, ottiene di diritto il green pass.

"Una piccola grande vittoria: domani a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche SENZA GREEN PASS", ha scritto Ruggeri. "Gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto (lo avevo proposto un anno fa) Spero di creare un precedente. A domani", ha aggiunto. Immediate le repliche dei follower: "Voleva dire SENZA VACCINO, visto che il Green Pass te lo fanno se l’esito del tampone è negativo. Bravo, bella vittoria…". E ancora: "Guarda che tampone negativo = Green Pass. Che vittoria è? E' previsto". "Solo propaganda", aggiunge qualcun altro. La cantonata è diventata presto virale in rete.