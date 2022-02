Ermal Meta ha il Covid: "Nonostante tre dosi sono stato male"

Ermal Meta ha il Covid e dopo giorni di assenza è tornato sui social per tranquillizzare i fan. Il cantautore è ancora positivo, ma il peggio è passato, come fa sapere su Twitter, dove ha condiviso una foto in cui mostra i tamponi fai da te.

"Ciao ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il Covid e sono stato abbastanza male" ha twittato. Le sue condizioni migliorano e questo è già un passo importante: "Adesso sono in ripresa - ha scritto ancora Ermal Meta - Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto". Per lui un'ondata di affetto e tra i messaggi di pronta guarigione anche quelli di tanti colleghi come Laura Pausini, Paola Turci e Shade.

Ermal Meta era stato ospite a Sanremo, mercoledì 2 febbraio, dove si è esibito sulla nave da crociera. Il virus l'ha contratto una settimana dopo, probabilmente intorno all'11 febbraio, giorno dell'ultimo tweet prima di questo.