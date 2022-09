Eros Ramazzotti: "Bella Ciao? Laura Pausini ha fatto bene"

"La canterei? No, è una canzone troppo politica". Così Eros Ramazzotti risponde ai giornalisti che, alla fine del concerto in Plaza de Toros, a Siviglia, lo stuzzicano su Bella ciao. Eros scherza, commentando l’invito declinato, durante una trasmissione tv spagnola, dalla collega Pausini a cantare la canzone simbolo della Resistenza.

E da qui, in Spagna, dove Bella ciao è diventata una hit per La Casa di Carta, aggiunge tornando serio: "No dai, non è che ‘Bella ciao’ sia troppo politica. Secondo me Laura ha fatto bene - sottolinea - in questo periodo non dobbiamo cantare canzoni né di destra né di sinistra né di centro. Non facciamo politica, facciamo musica".