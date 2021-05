I Maneskin infiammano (di già) il palco degli Eurovision: il video delle prove

"Atterrati a Rotterdam. Pronti a scatenare l’Eurovision" hanno scritto i Maneskin sui social annunciando l’inizio dell’avventura all’Eurovision Song Contest 2021. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, la band composta da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria) rappresenterà l’Italia alla kermesse musicale europea che si terrà all’Ahoy Arena di Rotterdam dal 18 al 22 maggio.

Oggi il gruppo ha provato per la prima volta sul palco il brano Zitti e Buoni e dalle immagini pubblicate dal canale YouTube dell’evento, già si scorge lo spettacolo che promette la loro sfrenata esibizione. "L'Eurovision ci dà l'occasione di portare la nostra musica ad un pubblico nuovo e internazionale di rappresentare l'Italia in un contesto così importante" avevano raccontato: "E’ un'emozione grandissima, ci rende orgogliosi e non vediamo l'ora di avere il riscontro di questo nuovo pubblico".

(Sotto il video delle prove dei Maneskin sul palco degli Eurovision 2021)