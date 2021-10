Eurovision 2022, sarà Torino ad ospitare il contest

Sarà Torino ad ospitare l'edizione 2022 dell'Eurovision. L'ufficialità da parte della Rai è attesa nelle prossime ore, ma secondo quanto appreso dalle agenzie non ci sono ormai più dubbi sul fatto che ad ospitare il contest canoro, con artisti da tutta Europa, sarà il capoluogo piemontese. La candidatura presentata la scorsa estate dalla sindaca, Chiara Appendino, è stata preferita a quella di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. A fare molto rumore, nei mesi scorsi, era stata l'esclusione di Roma.

Chi condurrà l'Eurovision 2022?

Dopo la scelta della location, è ora tempo di selezionare i conduttori ufficiali. A tal proposito, proprio per quanto riguarda i timonieri del contest, a farsi sfuggire ieri un dettaglio è stato il presentatore Gabriele Corsi, che in diretta a Radio Deejay ha anticipato che il ruolo sarà affidato a Mika, artista poliedrico, star internazionale e molto amato in italia nelle vesti di ex giudice di X Factor. I rumors non hanno trovato però alcuna conferma.

"Me ne hanno parlato", ha risposto invece Alessandro Cattelan a chi gli ha domandato se ci sia lui in lizza per la conduzione. Dichiarazioni che si aggiungono alla possibilità di una conduzione a firma di Chiara Ferragni, come emerso nei mesi scorsi.

L'Eurovision torna in Italia dopo oltre trent'anni grazie alla vittoria dei Maneskin dell'edizione 2021. Ed intanto proprio oggi la band lancia il nuovo singolo Mammamia, nuovo brano in arrivo dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei. I riflettori della musica, in Europa, sono ora puntati sull'Italia.