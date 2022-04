Eurovision 2022: Israele non parteciperà e spiega il perché

Israele non prenderà parte alla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 10 al 14 maggio prossimi al PalaOlimpico di Torino.

A darne notizia è l’emittente pubblica Kan, che attraverso un tweet ha dichiarato che la delegazione israeliana non potrà sbarcare a Torino per motivi di sicurezza legati ad uno sciopero dello Shin Bet, l'intelligence israeliana.

La tv e l’organizzazione dell’Eurovision in Israele non possono quindi assumersi la responsabilità della protezione senza la sicurezza garantita dallo Stato.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin.