L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina: la decisione

L'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest non si svolgerà in Ucraina. Questo è quanto è stato comunicato dall'European Broadcasting Union (Ebu) per ragioni di sicurezza e organizzative a causa della guerra in corso. Quindi nonostante a Torino, quest'anno, abbia vinto un concorrente ucraino, ovvero la Kalush Orchestra, non verrà rispettata la regola dell'organizzare il festival nel Paese del vincitore. La notizia è stata data, con estremo rammarico, su Twitter dall'Organizzazione.

"Data la guerra in corso, l'Ebu si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con UA:PBC (televisione pubblica ucraina, ndr) e specialisti di terze parti, anche su questioni di sicurezza - si legge nel comunicato ufficiale - L'Eurovision Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al mondo con migliaia di persone che lavorano e partecipano all'evento e 12 mesi di tempo di preparazione necessari. A seguito di un'analisi obiettiva, il consiglio di amministrazione dell'ESC ha concluso con profondo rammarico che, date le circostanze attuali, le garanzie di sicurezza e operative richieste a un'emittente per ospitare, organizzare e produrre l'Eurovision Song Contest secondo le regole dell'ESC non possono essere soddisfatte da UA:PBC".

Eurovision 2023 forse nel Regno Unito

Sempre secondo quanto scritto nel comunicato l'edizione 2023 dell'Eurovision potrebbe svolgersi nel Regno Unito essendo arrivato secondo quest'anno a Torino. Nello specifico si legge: "A seguito di questa decisione, in conformità con le regole e per garantire la continuità dell'evento, l'UER inizierà ora le discussioni con la BBC per ospitare l'Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito, paese arrivato secondo nell'ultima edizione".