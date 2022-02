Eurovision 2022, c'è chi ci riprova con San Marino: Achille Lauro, Francesco Monte e gli altri

Sembrava una battuta e invece era la pura realtà. Mahmood e Blanco potrebbero trovarsi a concorrere, agli Eurovision Song Contest, contro Achille Lauro, Francesco Monte, Valerio Scanu e Ivana Spagna. Come? I cantanti italiani parteciperanno al talent "Una Voce per San Marino", il vincitore avrà il diritto di partecipare - come rappresentante dello stato di San Marino - all'Eurovision Song Contest (l'anno scorso sul palco è salita Senhit feat. Flo Rida).

"Il nostro è un festival diverso dagli altri, i cantanti possono partecipare da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi lingua. È un'opportunità di esprimersi che dona la Repubblica della Libertà e io spero che gli artisti italiani che cantano anche in altre lingue facciano un pensierino su San Marino nei prossimi anni" hanno spiegato gli organizzatori durante la conferenza stampa a cui hanno preso parte il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, il capodelegazione dell'Eurovision Alessandro Capicchioni, oltre a Vittorio Costa di Media Evolution.

Quali sono i cantanti che parteciperanno a "Una Voce per San Marino"

A spiccare fra i nomi c'è Achille Lauro. "A forza di insistere ha finalmente accettato, l'aveva fatto prima di Sanremo" rivela Costa di Media Evolution. Partecipa anche Alessandro Coli, cantante di Santarcangelo, in coppia con il DJ turco di fama internazionale Burak Yeter. In gara anche Blind, rapper venuto alle luci della ribalta dopo la partecipazione a "X Factor 2020". Fra i partecipanti che sono saliti sull'Ariston c'è anche Ivana Spagna, disco d'oro nel 2006 con oltre 10 milioni di dischi venduti. A vincere il Festival di Sanremo nel 2010 è stato invece Valerio Scanu, che prima era stato uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

Dalla Spagna c'è Cristina Ramos, vincitrice di "Got Talent España" nel 2016. E dopo la grande delusione della mancata partecipazione a Sanremo Giovani di quest'anno ecco che spunta il nome di Francesco Monte. Ha partecipato invece al Festival nel 2020 fra le nuove proposte anche il cantante bresciano Matteo Faustini.

Sul palco di Una voce per San Marino ci sarà anche il batterista Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus e il cantautore Alberto Fortis. Infine ci sarà la "wild card" sammarinese Fabry & La Biuse Feat. i Miodio. A presentare la finale saranno Senhit, l'artista italo-eritrea che ha rappresentato San Marino all'Eurovision nel 2021, e il presentatore israeliano Jonatan Kashanian. Gli artisti si confronteranno con i vincitori delle semifinali del talent show.

La finale di Una Voce Per San Marino si terrà al Teatro Nuovo di Dogana il 19 febbraio alle 20:30, con diretta su San Marino RTV. È possibile acquistare online i biglietti su vivaticket.